Ex-jogadores realizam jogo exibição em homenagem a ícone do basquete do Pará

Veteranos do basquete do Paysandu realizam uma partida de exibição no dia 16 de janeiro em comemoração ao aniversário de Demóstenes Humberto da Silva Dias, o Zamba, um dos ícones do basquete no estado. A partida ocorre no estádio Moura Carvalho, do Papão.

A partida contará com ex-jogadores que fizeram história no basquete paraense. Zamba, que completará 80 anos, jogará, mesmo em uma cadeira de rodas, alguns minutos da partida.

Além da partida de exibição, o ex-jogador também receberá homenagens. Membros da Associação Paraense de Basquetebol Máster (APBM), do Remo, do Paysandu, e da Federação Paraense de Basquete (FPB) irão oferer uma placa em homenagem ao ex-atleta.

Zamba marcou história no basquete paraense por décadas. O ex-jogador tem forte indentificação com as duas maiores torcidas do Pará - Remo e Paysandu. Ele também atuou como treinador do Papão e presidente da Federação Paraense de Basquete.