Parazão de Basquete: impasses na realização de Campeonato revelam dificuldades do esporte no estado

Por decisão do STJD, está determinada a volta do Campeonato Paraense de Basquete, na categoria adulto. A disputa, na categoria masculino adulto, deve rolar em data a ser divulgada pela Federação Paraense de Basketball (FPB), e ocorrerá em formato de playoffs com os dois únicos times participantes: Clube do Remo e JP8.

O imbróglio, iniciado pela equipe do Paysandu que se sentiu prejudicada por cláusulas do regulamento, escancarou as condições do basquete no Pará. Sem times que garantam relevância nacional para o estado na modalidade, as atuais equipes enfrentam dificuldades de emplacar, até mesmo, o campeonato regional e revelar novos atletas promissores.

Segundo Paulo Seráfico, ex-atleta da modalidade, que fez parte da era de ouro do basquete paraense, a formação de novos atletas seria um dos principais pontos de dificuldade do esporte no estado. “Na verdade, o basquete paraense nos últimos anos tem sido jogado por jogadores de outros estados e importados, já há alguns anos. Isso, em nada ajuda e, lógico, desmotiva e dificulta o aparecimento de promessas locais”, disse.

Para Seráfico, além das disputas entre clubes fora das quadras, e as dificuldades enfrentadas pela federação, o lado financeiro também tem sido um ponto negativo, pela falta de patrocínios, o que faz com que o problema se agrave mais.

“É preciso maior entendimentos entre os dirigentes de clubes e federação, e o incentivo da FPB para outros clubes participarem. Lógico que isso seria facilitado, se houvesse o patrocínio governamental. O maior problema do esporte amador, seja ele qual for, é o lado financeiro, se tivéssemos patrocínio, teríamos grandes equipes e atletas em todas as modalidades esportivas”, declarou.

Segundo o presidente da FPB, Neto Vieira, além da dificuldade de patrocínios, a entidade também não recebe nenhum tipo de auxílio financeiro por parte da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), mesmo com o paraense Guy Peixoto na presidência.

Mas, mesmo por conta própria, a Federação já faz planos para retomar a rota do basquete no estado no próximo ano. “Queremos que mais times participem dos Campeonatos que estamos planejando, além de trabalharmos para ajudar os clubes a revelar novos talentos”, afirmou.

Antes de seguir para o planejamento do próximo ano, Vieira quer completar o calendário de 2023, encerrando a disputa do Parazão da modalidade. “Vamos retornar com o campeonato com o regulamento que tinha sido aprovado, conforme resultado do tribunal. Só está faltando essa categoria adulto para encerrarmos o ano de 2023. Foi uma vitória e tanto para o basquete paraense”, disse.

A partir da queda da liminar na corte desportiva, foi definido que Remo x JP8, irão disputar o título de 2023 em melhor de cinco jogos.