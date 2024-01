Paraenses são eliminados da Copinha sem nenhuma vitória; presidente da FPF cita falta de 'lastro'

A Copa São Paulo de Futebol Júnior teve fim para os três representantes do Pará na competição. Remo, Castanhal e Carajás deram adeus à Copinha sem nenhuma vitória e terminaram o torneio sendo os lanternas de seus grupos. O presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, avaliou o desempenho das equipes e afirmou que esse cenário irá mudar.

A maior competição de categorias de base do Brasil não teve bons resultados aos clubes paraenses. Foram nove partidas juntando as três equipes do Pará, com oito derrotas e apenas um empate, conquistado pelo Castanhal, em 2 a 2, diante do Vocem-SP. Foram 22 gols sofridos e apenas oito marcados. O presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, afirmou que o desempenho ruim é reflexo dos poucos jogos das categorias de base no Pará e que vem aos poucos tentando dar mais sequência aos atletas com novas competições. Ricardo acredita que em um futuro próximo a base do Estado do Pará terá resultados positivos, frutos dos investimentos realizados com os garotos.

“Avaliação é simples: nossos garotos precisam de lastro, e é por isso que estamos trabalhando para aumentar a quantidade de competições de base. O resultado vai aparecer em curto prazo. Já estamos saltando para 30 competições e mil jogos de base em 2024. Em pouco tempo teremos resultado deste investimento”, disse.

O Remo, clube da capital e que fez no ano passado a sua melhor campanha na Copinha, não chegou nem perto em 2024. O Simba, como é chamado pela torcida, não conseguiu o mesmo desempenho e marcou apenas um gol na competição. Considerada uma das melhoras bases do Estado nos últimos anos, o Leão ficou pelo caminho e deixou torcedores na bronca nas redes sociais. Vários deles comentaram na publicação feita pelo clube e não aliviaram a diretoria do clube.

Remo

A equipe de O Liberal procurou o Remo para um posicionamento e o diretor da base, Paulinho Araújo, afirmou que as mudanças em algumas situações no clube ocorreram pensando em uma profissionalização do departamento de futebol de base. O dirigente assumiu o desempenho ruim do Remo na Copinha, mas garantiu que as mudanças de filosofia serão para o bem do clube.

“Alguns esclarecimentos são necessários sobre algumas mudanças que ocorreram na base. A primeira delas foi a de filosofia, com a entrada do presidente Tonhão e dos vices Glauber e Milton campos. Estávamos ganhando alguns títulos, mas revelando muito pouco. Então a filosofia mudou e hoje temos que levantar um pouco o sarrafo, mirar e nos guiarmos em confrontos a níveis nacionais ´para que títulos venham de uma maneira natural. Mas a real intenção é a mudança de pensamento que vamos implantar com a nova diretoria”

Veja todos os jogos dos clubes paraenses na Copinha 2024

CARAJÁS - GRUPO 7

Ferroviária-SP 3 x 0 Carajás

São Paulo-SP 3 x 2 Carajás

Porto Vitória-ES 2 x 1 Carajás

CASTANHAL - GRUPO 11

Fortaleza-CE 2 x 0 Castanhal

Vocem-SP 2 x 2 Castanhal

CRB-AL 4 x 2 Castanhal

REMO - GRUPO 26

Santos-SP 2 x 1 Remo

Água Santa-SP 3 x 0 Remo

Nova Venécia-ES 1 x 0 Remo