Conheça Sandys Junior: nome de jogador paraense chama atenção em jogo da Copinha

Um paraense de 19 anos chamou a atenção da imprensa nacional na última terça-feira (2), pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, o que deu destaque ao atleta não foi a habilidade com a bola, mas sim o nome. O Júnior Xingu, apelido dado pelo clube o qual defende, o Sparta-TO, foi batizado como Sandys Júnior, em homenagem à dupla de cantores famosa em todo o Brasil.

VEJA MAIS

Sandys Júnior, no entanto, prefere homenagear a cidade onde nasceu - São Felix do Xingu - no uniforme de jogo. O município, que fica no sudeste do Pará, fica distante de Belém cerca de 700 quilômetros.

Devido à proximidade geográfica - a capital do Tocantins, Palmas, é mais perto da cidade do que Belém - Sandys Junior começou a jogar futebol no estado vizinho, no Sparta-TO. Lá recebeu a primeira oportunidade como jogador profissional, no ano passado, e esse ano foi integrado ao elenco sub-20 que disputa a Copa São Paulo.

A vontade de Sandys Júnior pode ser grande em escrever o nome na história do principal torneio de base do país, mas o desempenho do Sparta-TO foi bem abaixo do esperado. Na terça, o time do Tocantins foi goleado por 9 a 0 pelo Athletico-PR, na primeira rodada da competição. No entanto, a internet repercutiu o nome de batismo do jogador. Confira:

Apesar do mau resultado, o clube ainda fará duas partidas no torneio. Na sexta-feira (5), às 17h, o Sparta-TO encara o time da casa, o Catanduva-RJ, no estádio Sílvio Salles, no interior paulista. No mesmo local, mas na segunda (8), o clube enfrenta a Portuguesa-RJ.