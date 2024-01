Delegação do Remo desembarca no interior de São Paulo para a disputa da Copinha 2024

Por volta do meio-dia desta terça-feira (2), a delegação do Remo desembarcou na cidade de São Caetano, para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A estreia do Leão Azul será na quinta-feira (4) às 19h45, contra o Santos-SP, em Diadema, na região do ABC Paulista.

A delegação, composta por jogadores e comissão técnica, partiu de Belém no sábado (30), viajando de ônibus por mais de 3 mil quilômetros ao longo de 40 horas. Um total de 26 pessoas integram a comitiva azulina rumo a São Paulo.

No grupo 26 do torneio, o Remo enfrentará o Santos-SP, Água Santa-SP e Nova Venécia-ES. O primeiro confronto será diante do clube santista. O segundo jogo está marcado contra o Água Santa-SP no dia 7, às 15h. Encerrando a fase de grupos, o Remo jogará contra o Nova Venécia-ES no dia 10, às 19h45.

O objetivo do Leão Azul é emular a campanha de 2023 na Copinha, quando foi eliminado na terceira fase pelo Fortaleza-CE. Além do Remo, o futebol paraense será representado pelo Carajás e Castanhal, que fazem parte dos grupos 7 e 11, respectivamente.

Confira a delegação:

Goleiros: João Victor e Felipe Fortaleza;

Laterais: Renan Moura, Edson Kauã e Levvy;

Zagueiros: Ramon, Marreiros, Felipe Oiapoque e João Victor;

Volantes: Darlan, Vitinho e Ronald;

Meias: Ramires, Kakaroto e Andrey;

Atacantes: Leilson, Matheus Grecco, Mithia, Pedro Victor e Renanzinho.Comissão técnica

Técnico: Aylton Costa;

Auxiliar-técnico: Allysson Costa;

Preparador físico: Anderson Lima;

Preparador de goleiros: Rafael Biro;

Massagista: Kléber Rafael;