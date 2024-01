Análise: entenda a eliminação do Remo na primeira fase da Copinha de 2024 em três pontos

O Remo foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 ainda na primeira fase. A campanha foi frustrante para a torcida azulina, que esperava um Leão mais competitivo no torneio depois de um bom desempenho na temporada passada. No entanto, derrotas contra Santos (2 a 1) e Água Santa (3 a 0) destruíram com os sonhos remistas antes mesmo do final da fase de grupos.

O Núcleo de Esportes de O Liberal fez uma análise da campanha azulina na Copinha e elegeu três pontos que podem explicar o desempenho abaixo do esperado no torneio. Entre eles estão os problemas na formação de elenco e comissão técnica.

Elenco pela metade

É normal que as categorias de base de clubes de futebol passem por reformulações no elenco constantemente. Afinal, há uma idade limite para que os jogadores disputem competições oficiais. Isso, inclusive, aconteceu no Remo, mas parece não ter sido bem gerido internamente.

O elenco azulino que foi campeão paraense em 2022 e chegou até a terceira fase da Copinha de 2023 foi quase todo desfeito. Jogadores como o goleiro Ruan, o zagueiro Jonilson, o volante Henrique e o meia Guty atingiram em 2023 idade superior aos 20 anos e não puderam mais disputar competições pelo clube. Alguns deles foram aproveitados na equipe principal do Remo, outros assinaram com outros times.

Talentos foram para o profissional

Além da reposição do elenco para 2024 não ter sido a altura, vários jogadores importantes do sub-20 azulino em 2023 não estiveram na delegação que viajou para a Copinha. O motivo: foram integrados no time principal para a disputa do Parazão. Os selecionados foram o lateral-direito Kadu, o volante Solano e os atacantes Kanu e Felipinho.

No entanto, o Remo não tem histórico de aproveitar com frequência jogadores oriundos das categorias de base. O meia Henrique, destaque do Remo na Copinha de 2023 e que também foi integrado ao profissional depois do torneio, só disputou cinco jogos com o profissional azulino em 2023.

Troca de treinador

Com o elenco enfraquecido, o Remo acumulou campanhas ruins em torneios de base realizados no segundo semestre de 2023. O Leão foi eliminado nas semifinais do Parazão sub-17 e nas oitavas de final do Parazão sub-20. O resultado fez com que o técnico Eivaldo Júnior fosse demitido do cargo de técnico da equipe que disputaria a Copinha.

A demissão de Eivaldo ocorreu menos de 15 dias antes da estreia do time na principal competição de base do Brasil. Para tentar diminuir o prejuízo, o Remo tentou agir rápido no mercado e contratou Aylton Costa, ex-Paysandu, para liderar a equipe no torneio. No entanto, o novo técnico não teve muito tempo de trabalho e não faz uma boa campanha em São Paulo.