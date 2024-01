Remo é goleado pelo Água Santa-SP e se complica na Copinha de 2024

O Remo foi goleado por 3 a 0 pelo Água Santa-SP e se complicou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols da partida, disputado no Estádio Distrital de Inamar neste domingo (7), foram marcados por João Pedro, Breno e Renan Moura, contra.

Com o resultado, o Remo caiu para a lanterna do Grupo 26 da competição e pode ser eliminado já neste domingo. Para que isso não ocorra, o Leão precisa torcer por uma vitória do Nova Venécia-ES sobre o Santos-SP, em partida começou na sequência, também no Estádio Distrital de Inamar, em Diadema.

Mesmo em caso de eliminação, o Remo ainda tem um compromisso pelo torneio. No dia 10 de janeiro, o Leão encara o Nova Venécia-ES, às 19h30, novamente no interior paulista, pela última rodada do Grupo 26 da competição.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi bastante aberto. O Leão optou por esperar os ataques do Água Santa-SP e partir no contra-ataque. Em algumas oportunidades, a equipe azulina até conseguiu encaixar jogadas de velocidade, que foram atrapalhadas pelo péssimo estado do gramado de jogo. Apesar disso, foram do time de Diadema as melhores chances de gol.

Já no segundo tempo, o Água Santa fez valer a superioridade de volume de jogo e abriu o placar. Aos 4 minutos, Felipe Dahora cruzou da direita para João Pedro, que mandou pro fundo do gol. Já aos 10, Davi chutou cruzado para o meio da área do Remo e Renan Moura.

Atrás do placar e precisando da vitória, o Leão se lançou ao ataque. No entanto, o time pouco produzia ofensivamente. No restante da etapa final, a equipe azulina produziu apenas duas chances boas de gol - com Matheus Grecco, aos 26, e Leilson, aos 30.

Com o time todo na frente, o Remo cedeu espaços atrás e, por conta disso, sofreu o terceiro gol já nos acréscimos. Aos 49 minutos, em cobrança de falta Breno chutou colocado e acabou com as expectativas do Leão na partida.