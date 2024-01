Carajás leva a virada do São Paulo no final da partida e está eliminado da Copinha

Não deu para o Carajás diante do São Paulo-SP, na noite deste sábado (6), pela segunda rodada da Copinha 2024. A equipe paraense iniciou muito bem a partida, abriu 2 a 0 no placar, mas no segundo tempo o Tricolor Paulista virou a partida para 3 a 2 e garantiu uma vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já o Carajás está eliminado e irá cumprir tabela na última rodada da competição.

A primeira etapa foi surpreendente no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A equipe paraense jogou muito bem, se impôs no jogo e abriu 2 a 0 no placar, com gols de Valdivia, aos 15 minutos e Davi, aos 20. O São Paulo acusou o golpe e não conseguia trocar passes e poucas vezes levou perigo ao gol da equipe paraense.

Mas na volta do segundo tempo o jogo mudou completamente. O Tricolor foi para a pressão e ajudado pela torcida, conseguiu diminuir com Faisal, aos 20 minutos. O jogo ficou todo para o São Paulo, que pressionou bastante e chegou ao empate com Caio, após cobrança de pênalti. O gol de empate mexeu demais com o Carajás, que não suportou o ímpeto do clube paulista que virou a partida aos 41 minutos com Palmerg, que tentou fazer o cruzamento e o goleiro do Carajás não conseguiu evitar.

A vitória por 3 a 2 do São Paulo deu ao Tricolor a classificação antecipada para a segunda fase da Copinha, juntamente com a Ferroviária-SP. Os dois lideram o grupo com seis pontos e se enfrentam na última rodada. Já o Carajás pega o Porto Vitória-ES, na terça-feira (9), às 17h somente para cumprir tabela.