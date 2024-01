Copinha 2024: goleiro chuta da própria área e marca gol de cobertura; vídeo

O primeiro gol do Atlético-GO na Copinha foi marcado pelo goleiro da equipe.

Ygor deu um chutão da própria área e acabou inaugurando o placar contra o Operário-PR. O lance aconteceu aos 46 minutos, do primeiro tempo. As informações são do UOL.

A bola quicou em meia-lua na área oposta e encobriu o goleiro adversário. O fato surpreendeu não apenas quem estava no campo, como também a equipe de transmissão da partida.

O gol do goleiro foi fundamental para o resultado do Dragão. O Atlético-GO venceu por 2 a 1 e somou seus primeiros três pontos na competição.

Assista o lance: