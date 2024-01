Castanhal abre vantagem, mas cede empate na Copinha; Japiim ainda possui chances de classificação

O Castanhal entrou em campo na tarde deste sábado (6), pela 2ª rodada do Grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após estrear perdendo para o Fortaleza por 2 a 0, O Japiim empatou em 2 a 2 contra o Vocem-SP, Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, na cidade de Assis (SP) e ainda mantém viva as chances de passar de fase na competição.

A equipe paraense iniciou bem o jogo e rápido abriu vantagem no placar com gols de Felipe Marques, logo no primeiro minuto da partida e com Ariramba, aos nove minutos do primeiro tempo. Mas o Japiim não conseguiu segurar a vantagem no marcador e Pedro, diminuiu para o Vocem, aos 26 minutos da primeira etapa. Já no Segundo tempo a equipe paulista se lançou ao ataque e arrancou o empate com Andrey, aos 26 minutos.

VEJA MAIS

Com o empate o Japiim é o último colocado no grupo com um ponto. O líder é o Fortaleza-CE, que venceu mais uma, dessa vez bateu o CRB-AL por 4 a 3 e garantiu uma das vagas na próxima fase. Ainda lutam por uma vaga o CRB, que possui três pontos, além do Cocem e Castanhal, que estão com um ponto cada.

Para o Japiim alcançar a classificação para a próxima fase, basta vencer o CRB, na próxima terça-feira (9), às 10h45 e torcer para que o Fortaleza vença o Vocem, também na terça-feira, às 13h.