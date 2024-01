Carajás estreia na Copinha com derrota para a Ferroviária; veja

O Carajás Esporte Clube estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diante da Ferroviária, que jogava em casa, a equipe de Parauapebas não resistiu à pressão e perdeu por 3 a 0. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo. No próximo sábado (6), o Gavião Real enfrenta ninguém menos que o São Paulo, a partir das 19h30, também na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

No começo do jogo as duas equipes mantiveram um comportamento semelhante, com muitas jogadas de contra-ataque, a maioria delas pelas laterais. O Carajás utilizou bastante o corredor esquerdo para criar jogadas. Aos 16, Marcos recebeu bola adiantada, invadiu a grande área e cruzou para Popó, que, meio desajeitado, engatou um chute difícil, defendido por um milagre pelo arqueiro Gabriel Cabral. Dois minutos depois, foi a vez de Valdívia exigir do arqueiro adversário, em jogada pela direita.

VEJA MAIS



O bom momento, no entanto, começou a ruir a partir dos 30, quando a partida ficou mais pegada, com um número elevado de faltas. Ao fim do primeiro tempo, os dois times foram para o vestiário com o placar igual. Na etapa final, no entanto, em minutos o jogo começou a virar para a Ferroviária, que marcou o primeiro aos cinco minutos, após cobrança de escanteio de Henry. Com a bola levantada no miolo da pequena área, Cauã saltou por cima dos zagueiros e testou para o fundo das redes.

A vantagem deixou o time mais solto em campo, trabalhando mais pelo meio-campo. Em um dos lances, aos 13, Pedro Lucas recebeu na meia-lua e, de longe, encontrou Henry na entrada da área, para receber um passe preciso. O atleta virou sobre a marcação e chutou de fora da área, ampliando o placar para 2 a 0. O terceiro e último gol da Ferroviária saiu de um vacilo na defesa do Gavião Real. Aos 28, o goleiro Gabriel Cabral lançou bola da grande área, passando por todo o time do Carajás, até o vacilo da defesa, que deixou o caminho livre para Henry dominar, driblar o goleiro e fechar o placar em 3 a 0.