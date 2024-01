Castanhal perde para o favorito Fortaleza em estreia na Copinha

Um dos três representantes do Pará na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Castanhal não conseguiu sair vitorioso na estreia e perdeu para o favorito Fortaleza, por 2 a 0, nesta quarta-feira (3). As equipes se enfrentaram pela primeira rodada do Grupo 11 da competição.

O Fortaleza não deu espaço para o Japiim e abriu o placar logo no começo do primeiro tempo. A equipe paraense, no entanto, dificultou um segundo gol do rival cearense, mas também não conseguiu marcar nenhum, mesmo tentando, com mais de uma bola na trave rival.

Já nos acréscimos do segundo tempo, um pênalti foi marcado para o Fortaleza e Ryan Luka marcou mais um, finalizando a partida em 2 a 0. Com a vitória, o Tricolor Cearense conquistou o primeiro lugar do Grupo 11, seguida do CRB-AL, seu próximo adversário, enquanto o Castanhal ficou com o quarto e último lugar do Grupo.

Japiim sem técnico

Um ponto que pode ter dificultado a estreia do Castanhal foi a ausência do técnico Matheus Lima, que pediu dispensa do time às vésperas da estreia na Copinha, por conta de problemas pessoais. Ele foi substituído pelo coordenador das categorias de base, Gian Dantas.

Agora, o Castanhal se prepara para enfrentar o Vocem, equipe do munícipio de Assis, sede da competição. A partida será realizada no próximo sábado (6), às 15h15.