Copa São Paulo: Castanhal e Carajás estreiam nesta quarta-feira; veja adversários e horários

O Pará tem três representantes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além do Remo, que só estreia na quinta-feira (4), os demais entram em campo hoje. Eles são Castanhal e Carajás. As duas equipes do interior paraense iniciam a trajetória na Copinha sob o grande desafio de performar bem diante de grandes clubes do futebol brasileiro. A principal meta é fazer bom uso da vitrine que é a maior competição de base do país.

Japiim terá ídolo no comando

O Castanhal está no Grupo 11, sediado na cidade de Assis-SP. A estreia do Japiim da Estrada será logo diante do favorito a passar de fase, o Fortaleza. O duelo inicia às 15h. Os demais integrantes são CRB-AL e Vocem (sigla para Vila Operária Clube Esporte Mariano), que é o clube anfitrião da chave.

Gian Dantas assumiu o comando do time interinamente (Julison Melo/Ascom CEC)

A equipe Aurinegra garantiu classificação para a Copa São Paulo de 2024 ao ser campeão da Supercopa Pará Sub-17 do ano passado. O time será comandado pelo ex-meia e ídolo Gian Dantas, que é coordenador das categorias de base. Ele substituiu Matheus Lima de última hora. O então treinador do Sub-20 do Castanhal entregou o cargo por questões pessoais.

"O Matheus [Lima] não viajou. O Gian está com o Ferreti (auxiliar técnico) em São Paulo e os dois vão conduzir esse processo. Eu pedi pro Gian dar esse apoio. Ele estava de férias na cidade ao lado. O Ferreti viajou com a delegação daqui e o Gian vai dar esse apoio lá", explicou Helinho Junior, presidente do Castanhal.

Carajás enfrenta gigante paulista

O Pica-pau da Ilha, que era originalmente no Distrito de Outeiro, em Belém, e está atualmente sediado em Parauapebas, também inicia a trajetória na Copa São Paulo nesta quarta-feira. O adversário na primeira rodada do Grupo 7 será a Ferroviária-SP, a partir das 17h45, em Araraquara. Mas o principal desafio do time paraense será na segunda rodada, sábado (6), quando terá pela frente o São Paulo. A equipe fecha a fase de grupos contra o Porto Vitória-ES, na terça-feira (9) que vem.

Zé Carijé está à frente do Carajás na Copinha (Arquivo pessoal/Instagram/@zecarije3)

O Carajás terá o comando do técnico Zé Carijé, de 47 anos, que tem rodagem no futebol baiano e currículo focado na formação de atletas. Ele comandou o último treino da equipe na manhã da terça, no Estádio Municipal de Araraquara, e confessou que o objetivo da comissão técnica e sonhar com uma vaga na segunda fase.

"Estamos nos preparando para, com fé em Deus, fazer uma boa apresentação. A expectativa é muito grande. Temos passado para todo o nosso elenco a importância de estar aqui, de colocar o nosso produto, que são eles, na vitrine. A gente tem uma expectativa de fazer boas apresentações e conseguir a nossa classificação. Se não pensar assim, não poderíamos estar aqui", frisou o treinador.

Regulamento

Os 128 clubes participantes da Copinha foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Na primeira, cada chave disputa jogos entre si em turno único. Os dois mais bem colocados dos grupos avançam para os mata-matas, também disputados em partida única. São cinco jogos eliminatórios até a final da competição, prevista para ocorrer no dia 25 de janeiro.