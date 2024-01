Na véspera da estreia na Copinha, Castanhal sofre mudança de treinador; Gian comanda a equipe

Faltando apenas um dia para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Castanhal sofreu uma mudança repentina no comando técnico. O treinador Matheus Lima, que iria liderar a equipe no torneio nacional, pediu dispensa do clube para resolver problemas pessoais e não viajou com a delegação para o sudeste do Brasil. Segundo o presidente do Japiim, Helinho Júnior, quem vai ocupar o lugar de Matheus é o Gian Dantas, coordenador das categorias de base.

"O Matheus [Lima] não viajou. O Gian está com o Ferreti (auxiliar técnico) em São Paulo e os dois vão conduzir esse processo. Eu pedi pro Gian dar esse apoio. Ele estava de férias na cidade ao lado. O Ferreti viajou com a delegação daqui e o Gian vai dar esse apoio lá", explicou Helinho.

Ídolo do Remo, Gian é o coordenador das categorias de base do Castanhal há algumas temporadas e, no ano passado, teve a primeira experiência como técnico profissional. Na reta final do Parazão de 2023, ele comandou a equipe em três partidas, conquistando apenas uma vitória.

Ferreti, auxiliar de Gian nesse processo, é auxiliar técnico do Castanhal desde 2021 e já dirigiu a equipe em algumas oportunidades. A última delas ocorreu em 2022, quando ele substituiu o técnico Robson Melo, que cumpriu suspensão, em algumas partidas.

Copinha

Os jogos do Castanhal na Copa São Paulo serão sediados na cidade de Assis, município de 100 mil habitantes e que fica próximo à divisa com o estado do Paraná. O estádio que vai receber os jogos é o Municipal Antônio Viana da Silva, o Tonicão, que pode receber até 8 mil torcedores.

O Japiim está no Grupo 11 do torneio, ao lado de Fortaleza-CE, VOCEM-SP e CRB-AL. A estreia do time paraense será nesta quarta-feira (3), às 15h, contra o Tricolor Cearense.