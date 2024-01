Remo desembarca em São Paulo nesta terça (2) para a disputa da Copinha de 2024; saiba detalhes

A delegação do Remo chega nesta terça-feira (2) na cidade de São Caetano para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão Azul estreia na maior competição de base do Brasil na quinta-feira (4), às 19h45, diante do Santos-SP, na cidade de Diadema, que fica na região do ABC Paulista.

Os jogadores e a comissão técnica do Leão saíram de Belém no sábado (30), de ônibus, e enfrentaram mais de 3 mil quilômetros em 40 horas de viagem. Ao todo, 26 pessoas fazem parte da comissão azulina que partiu para São Paulo.

O Remo inscreveu 30 atletas na Federação Paulista de Futebol (FPF), mas apenas 21 poderão jogar. Além dos 21 jogadores, cinco membros da comissão técnica e staff irão viajar com o grupo. Alguns diretores do clube - como Paulinho Araújo, André Baía e Jorge Piedade - viajarão em separados, de forma independente.

Remo viaja para a Copa São Paulo Samara Miranda/ Ascom Remo Samara Miranda/ Ascom Remo Samara Miranda/ Ascom Remo

No sábado, dia da partida, o Leão fez a última atividade antes da viagem. No treino ficou decidido que quatro jogadores, que compõe o time sub-20 do Leão, ficarão em Belém com a equipe profissional, que se prepara para a disputa do Campeonato Paraense. Os selecionados foram: o lateral-direito Kadu, o volante Solano e os atacantes Kanu e Felipinho.

O Leão Azul está no grupo 26 da competição e terá como adversários, além do Santos-SP, o Água Santa-SP e o Nova Venécia-ES. A estreia na competição será diante do clube santista. Já o segundo jogo do Remo será contra om Água Santa-SP, no dia 7, às 15h. Fechando a terceira e última rodada ocorrerá dia 10, contra o Nova Venécia-ES, às 19h45.

O Leão Azul tenta repetir a campanha de 2023 na Copinha, quando terminou eliminado na terceira fase pela equipe do Fortaleza-CE. Além do Remo, o futebol paraense será representado pelo Carajás e Castanhal, que fazem parte dos grupos 7 e 11 respectivamente.