Em noite chuvosa, Remo sai na frente, cede o empate e perde para o Santos na estreia da Copinha

O Clube do Remo deixou escapar um ponto precioso na estreia de sua 9ª participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando debaixo de muita chuva, os azulinos saíram na frente, mas acabaram cedendo o empate e a vitória ao Santos, pelo placar de 2 a 1. O duelo foi disputado na Arena Inamar, na cidade de Diadema, interior paulista. A derrota deixou o time paraense na terceira posição do grupo 26. O Águia Santa lidera com três pontos e quatro gols de saldo.

O estado precário do gramado do estádio dificultou o bom futebol. Durante os primeiros 45 minutos, o Santos foi mais incisivo, acertando duas vezes a trave e apresentando perigo em chutes realizados por Miguelito e Enzo Monteiro.

Os santistas ainda tiveram um gol anulado de forma correta. Já o Remo adotou uma postura mais defensiva, complicando as ações dos donos da casa e conseguindo alguns contra-ataques promissores, sem efetividade. Durante o intervalo de jogo, os torcedores do Santos se envolveram em uma confusão nas arquibancadas, sendo preciso a intervenção da Polícia Militar.

Na volta da partida, o Santos manteve a pressão sobre a defesa azulina. Aos 11, Felipe Laurindo apareceu sozinho na segunda trave, mas o movimento errado do cabeceio mandou a redonda para fora.

No entanto, a reviravolta veio aos 17. Thiago, zagueiro do Santos, errou o passe na saída de bola e entregou a bola nos pés de Matheus Grecco. O atacante arrancou em velocidade e bateu na saída do goleiro para abrir o placar em favor dos azulinos. O gol botou fogo na partida. A pressão santista, que já era evidente, ficou ainda maior, com o time correndo atrás do gol de empate.

Após as substituições, o time acabou achando dois gols graças ao erro do sistema defensivo. Aos 24, o Santos triangulou no meio de campo até o cruzamento na grande área, onde Enzo Monteiro esperava para se lançar entre os zagueiros e empatar de cabeça. A igualdade no placar era tudo o que o Santos queria. A partir daí só eu Santos. Pouco tempo depois, aos 33, Enzo Monteiro aproveitou novo cruzamento, repetindo praticamente o primeiro gol, decretando a virada no placar.

Apenas dois minutos depois, o árbitro da partida assinou a penalidade em favor do Peixe. Miguelito foi para a cobrança e João Victor defendeu, evitando o terceiro do adversário. A partida foi encerrada aos 52 minutos, com vitória santista por 2 a 1.

"Sabíamos que seria difícil. O Santos é um time forte, e fico feliz de ter ajudado minha equipe. Ainda temos dois jogos pela frente, dois jogos importantes e precisamos focar no Água Santa agora", declarou Matheus Grecco, autor do gol remista. No próximo domingo, às 15 horas, o Remo encara o Águia Santa. Já o Peixe joga a partir das 17 horas, contra o Nova Venécia.

Ficha técnica

Local: Distrital do Jardim Inamar, Diadema (SP)

Árbitro: Caique Tiago de Oliveira Miquilini

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Tatiane Sacilotti Camargo de Moraes

Quarto Árbitro: Rodrigo Cipriano Galvão

VAR: Gilberto Corrale

Cartões amarelo: João Victor (SAN); Matheus Grecco, Ronald, Renan Moura e Vitinho (REM)

Gols: Enzo Monteiro (2x) (SAN); Matheus Grecco (REM)

Santos: Gustavo Jundi; JP Chermont (Gustavo Henrique), Thiago Balieiro, Samuel e Diogo Correira (Pedro Hian); Balão, Hyan (André Klaus) e Miguelito; Gabriel Bontempo (João Victor), Felipe Laurindo (Luca Meirelles) e Enzo Monteiro (Diego Borges). Técnico: Orlando Ribeiro

Remo: João Victor; Renan Moura, Felipe Oiapoque, Ramon, Marreiros e Edson Kauã; Ronald, Vitinho e Ramires (Kakaroto); Matheus Grecco (Leilson) e Mithia. Técnico: Aylton Costa