Carajás busca vitória em partida contra o São Paulo, para não ser eliminado da Copinha

O Carajás enfrenta o São Paulo neste sábado (6), às 19h30, pela segunda rodada do Grupo 7, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe paraense tem o desafio de superar o Tricolor Paulista, um dos favoritos na competição, no Estádio Municipal de Araraquara para poder se classificar para a segunda fase.

O Pica-pau da Ilha sofreu com a derrota logo no jogo de estreia da competição, contra o Ferroviária, e agora ocupa o terceiro lugar da tabela do Grupo. Para se classificar para a próxima fase, a equipe paraense comandada pelo técnico Zé Carijé precisa estar entre os dois primeiros.

Já o São Paulo, chega para a partida como líder da tabela do Grupo, além de ser um dos favoritos a levantar a taça da competição. A partida terá transmissão exclusiva no canal da CazéTV, no Youtube.

Depois do São Paulo, o Carajás ainda enfrenta a equipe do Porto Vitória, último colocado do Grupo, na próxima terça-feira (9), às 17h.

Regulamento

A primeira fase terá a disputa de jogos em turno único, com os 128 participantes da competição divididos em 32 grupos de quatro. Os dois mais bem colocados avançam para as fases de mata-mata. A final da competição está marcada para o dia 25 de janeiro.

Ficha técnica

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Carajás x São Paulo

Data: sábado (6)

Hora: 19h30

Local: Estádio Municipal de Araraquara (SP)