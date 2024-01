Santos goleia Nova Venécia-ES e Remo está eliminado da Copinha de 2024

O Santos goleou o Nova Venécia-ES por 7 a 0 neste domingo (7), no Estádio Distrital de Inamar, em Diadema, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado eliminou o Remo da competição, ainda na fase de grupos.

Com a vitória, o Santos soma seis pontos no Grupo 26, assim como o Água Santa-SP. Ambas as equipes têm duas vitórias. Dessa forma, ambos os clubes não poderiam ser mais alcançados pelo Remo, que tem zero pontos e apenas mais um jogo para realizar no torneio.

Já sem chances na competição, o Remo volta a campo no dia 10 de janeiro, contra o também eliminado Nova Venécia-ES, às 19h30, novamente no interior paulista, pela última rodada do Grupo 26 da competição.