São José x Confiança: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/04) pela Série C

São José-RS x Confiança disputam hoje, segunda-feira (29/04), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São José x Confiança ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Zapping TV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Série C, São José perdeu para Tombense por 1 a 0 e Confiança empatou com Londrina por 1 a 1.

São José RS x Confiança: prováveis escalações

São José: Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Roger Carvalho e Emerson Barbosa; Mikael, Kaio Mendes e Rafinha; Gustavo Modesto, Igor Bahia e Felipinho. Técnico: China Balbino.

Confiança: Jeferson Souza; Lucas Mendes, Raphael, Diego Ivo e Felippe Borges; Luiz Otávio, Betinho e Claudinho; Riquelmo, Lucas Rian e Rafael Frutado. Técnico: Gerson Gusmão.

FICHA TÉCNICA

São José (RS) x Confiança

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 29 de abril de 2024, 20h