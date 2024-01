Castanhal leva a virada, perde para o CRB e está eliminado da Copa São Paulo

O Castanhal enfrentou o CRB-AL, na manhã desta terça-feira (9), na cidade de Assis (SP), pela terceira e última rodada do grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe paraense até saiu na frente do placar, mas levou a virada e perdeu para o clube alagoano por 4 a 2. Com o resultado o Japiim deu adeus à competição nacional com apenas um ponto conquistado.

A equipe paraense encerrou a sua participação na Copinha com uma derrota para o clube alagoano, após estar vencendo o jogo no primeiro tempo. O Japiim abriu o marcador aos 31 minutos com Kauã Hinkel. O Japiim da Estrada segurou o placar e foi para o intervalo com a vantagem no marcador.

VEJA MAIS

Na volta para o segundo tempo, o CRB voltou melhor e pressionou desde o início o clube paraense. Wallace, escorando o desvio na primeira trave, deixou tudo empatado logo no primeiro minuto, 1 a 1. O gol fez o CRB crescer na partida e teve as ações do jogo e não demorou muito para a virada, com Cristian, aos 14 minutos, CRB 2 a 1.

Precisando da virada para se manter vivo na Copinha, o Castanhal foi para o ataque e conseguiu o empate com Willian, aos 36 minutos, 2 a 2. A equipe aurinegra gostou do jogo, teve boas chances de virar o jogo e ficou vulnerável nos contra-ataques. O CRB aproveitou o desespero do Castanhal e emplacou dois gols em seguida, o primeiro com Willyan, aos 48 minutos e o segundo com Jean Pierre, aos 53, fechando o placar em 4 a 2 para o Galo, que garantiu uma das vagas do grupo 11, ao lado do Fortaleza-CE.