Volt lança camisas de aquecimento sem o Remo e torcedores questionam; clube explica a situação

A fornecedora de material esportivo Volt lançou em suas redes sociais camisas para a temporada 2024. A empresa que fabrica os uniformes do Remo utilizou seus perfis para mostrar os novos modelos, porém, a camisa do Remo, Fortaleza e Vila Nova-GO, não foram apresentadas. Torcedores do Remo questionaram os motivos da não apresentação da camisa azulina. Remo informou que o uniforme será lançado em breve.

A Volt lançou a camisa “Aquece 2024”, em que os atletas irão utilizar no aquecimento antes das partidas. A empresa teve como tema os estádios dos clubes e cada agremiação ganhou um grafismo diferente com o desenho dos estádios e suas cores. América-MG, Botafogo-SP, Criciúma-SC, CSA-AL, Figureirense-SC, Santa Cruz-PE e Vitória-BA, tiveram suas camisas apresentadas. Muitos torcedores do Remo perguntaram pela camisa azulina em comentários na postagem feita pela Volt.

Remo

O núcleo de esporte de O Liberal entrou em contato com o Remo, que informou através de nota, que o clube terá o uniforme e que será lançado somente no mês de março, com todo enxoval.

Novo contrato com a Volt

O Remo e a volt estão juntos desde julho de 2021, quando a empresa assumiu o lugar da Kappa. De acordo com o vice-presidente do Leão Azul, Glauber Gonçalves, o clube azulino duplicou sua receita com o novo contrato firmado com a Volt, em relação ao vínculo anterior, além de afirmar que o Remo atingiu um patamar valores inalcançáveis com a empresa em comparação com outras fornecedoras.

Lançamento da camisa 2024

A coleção 2024 do Remo já foi escolhida e debatida entre a diretoria e os designers do clube e os representantes da Volt. O tema escolhido é o “Rei da Amazônia” e o Leão continuará lançando o terceiro uniforme, dessa vez o tema será a fundação do clube. O lançamento oficial da coleção e o enxoval do Remo para a temporada 2024 será no mês de março, com uma grande festa incluindo atração nacional. Já no mês de maio o Leão irá lançar a camisa 2 (branca) e em junho o terceiro uniforme.