Remo é a terceira equipe da Série C de 2024 que mais contratou jogadores; quase 70% do elenco é novo

O Remo é a terceira equipe da Série C do Brasileirão que mais contratou jogadores para a próxima temporada. Segundo um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o time azulino fechou contrato com 18 novos atletas desde o final da Terceirona de 2023. Além do Leão, apenas Botafogo-PB e CSA-AL trouxeram mais reforços: 22 e 24, respectivamente.

O levantamento feito pela reportagem levou em consideração apenas os anúncios oficiais divulgados pelos clubes até o dia 11 de janeiro. Acordos apalavrados, jogadores que subiram de categorias de base ou retornos de empréstimo não foram contabilizados pelo O Liberal.

Segundo o ranking de contratações, o Remo divide a terceira posição com outras duas equipes: Ferroviário-CE e Nautico-PE. Ambos os clubes assinaram com 18 jogadores e vivem reformulações profundas no elenco. O Ferrão conquistou o acesso na Terceirona no ano passado, enquanto o Timbu falhou no objetivo de garantir uma vaga à Série B de 2024.

Vale destacar que o número obtido pelo estudo pode aumentar ainda mais nos próximos dias. Ao contrário do que ocorre nas séries A e B do Brasileirão, não há uma janela de transferências na Terceirona. Portanto, os clubes podem trazer novos jogadores inclusive no decorrer do torneio.

Renovação

O Remo realizou uma grande mudança no elenco desde a última temporada. Segundo o levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, as novas contratações correspondem a 69% de todo o plantel azulino para a próxima temporada.

Ao todo, o Leão possui 26 jogadores no elenco. Desses atletas, 18 foram contratados, cinco vieram das categorias de base e dois tiveram os contratos renovados da última temporada.

Jogadores do Remo

No Remo, a principal estrela do mercado de transferências foi o atacante Ytalo, de 35 anos. Na temporada passada, atuando pelo Sampaio Correa-MA, ele foi o vice-artilheiro da Série B, com 13 gols marcados. Hoje, no Leão, ele é o jogador mais bem pago do elenco, recebendo o valor de aproximadamente R$ 100 mil.

Por outro lado, a contratação mais recente do Leão foi o zagueiro Bruno Bispo, de 27 anos. Ele é cria da base do Vitória-BA e disputou a Série C do ano passado pelo Manaus-AM.

Além dessas equipes, o jogador atuou no Oeste-SP, Luverdense-MT, Tombense-MG, além do Ypiranga-RS e Náutico-PE. Bipo também teve uma breve passagem pela Arábia Saudita, onde jogou pelo Al-Qadisiyah, além do Erbil, do Iraque.

Ranking de transferências da Série C de 2024

CSA-AL: 24 contratações

Botafogo-PB: 22 contrações

Remo: 18 contratações

Ferroviário-CE: 18 contratações

Náutico-PE: 18 contratações

Caxias-RS: 17 contratações

Ypiranga-RS: 16 contratações

Sampaio Corrêa-MA: 16 contratações

Athletic-MG: 15 contratações

São José-RS: 15 contratações

ABC-RN: 13 contratações

Ferroviária-SP: 12 contratações

Confiança-SE: 12 contratações

São Bernardo-SP: 8 contratações

Figueirense-SC: 8 contratações

Londrina-PR: 7 contratações

Floresta-PR: 7 contratações

Volta Redonda-RJ: 6 contratações

Aparecidense-GO: 4 contratações

Tombense-MG: 0 contratação