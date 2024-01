Remo: Catalá avalia jogadores da base e diz que elenco contará com 30% de atletas formados no clube

O Remo não possui mais chances de classificação para a segunda fase da copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão perdeu as duas primeiras partidas e irá apenas cumprir tabela diante do Nova Venécia-ES, na última rodada. Mas o elenco profissional do Leão em 2024 contará com jogadores oriundos das categorias de base. É o que garante o técnico Ricardo Catalá, que afirmou que está analisando os atletas de outras categorias do clube e que poderão fazer parte do elenco de cima e destacou o lateral Kadu, cria da base azulina que foi integrado à equipe profissional.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Ricardo Catalá citou que o clube segue de olho nas categorias de base e, que a equipe profissional sempre terá a porta aberta para os garotos, que desempenharem um bom trabalho em suas respectivas categorias e fez questão de informar que o elenco azulino terá 30% da equipe com atletas formados pelo próprio clube em 2024 e deu o exemplo de dedicação do jovem Kadu, que não estava no radar do clube, mas que treinou bem, vem correspondendo e já treina com a equipe.

“O Kadu que está conosco, que não estava na nossa pauta no primeiro momento, mas veio treinar conosco, foi muito bem e está recebendo a oportunidade de treinar entre os profissionais. A porta da equipe profissional estará aberta a todos que desempenharem bem em suas categorias. Hoje temos de seis a oito atletas da base, acho um espaço grande e praticamente 30% formado na base do Remo”, disse.

Veja os jogadores vindos da base que compõe o elenco profissional do Remo em 2024:

Jonilson – Zagueiro

Kadu – Lateral-direito

Solano e Henrique Vigia – Volantes

Kanu, Ronald e Felipinho – Atacantes