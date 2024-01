Remo monitora atletas estrangeiros e tentou a contratação de jogador de fora do país, diz Papellin

O Remo ainda tenta mais algumas contratações para fechar o elenco para o início das competições em 2024. O Leão anunciou o zagueiro Bruno Bispo, mas quer mais um meia, atacante de beirada e um centroavante. A diretoria do Remo trabalha para buscar essas peças e o clube tentou a contratação de um jogador de fora do país, mas não conseguiu.

O CEO e também executivo de futebol do Leão, Sérgio Papellin, informou que o clube está no mercado e monitora jogadores de fora do país, assim como fez no Fortaleza, clube em que estava trabalhando até o ano passado. Papellin informou que tentou fechar com um jogador estrangeiro, porém, o clube em que o atleta está só o liberaria em caso de venda, já o Leão queria o atleta por empréstimo e a negociação não vingou.

“O Rafael que trabalha na análise de mercado acompanha bem o mercado estrangeiro. Lá no Fortaleza tínhamos muitos jogadores que vinham do exterior, comissão técnica e até atleta de Portugal levamos para lá. Temos observado no futebol as carências de algumas situações e fui atras de um jogador de fora do Brasil, mas o clube só quer vender o atleta, então não tem esse dinheiro todo, principalmente quando você traz atleta do exterior, pode dá certo ou não. Nós não podemos jogar dinheiro fora, temos que ter equilíbrio, tranquilidade para buscar os jogadores certos, mas estamos de olho também no mercado exterior”, disse.

O último jogador estrangeiro que vestiu a camisa do Remo foi o volante paraguaio Richard Franco, que atuou no Leão Azul no ano passado. Antes dele, em 2019, o Remo teve outro paraguaio no elenco, o atacante Eduardo Echeverría atuou pelo Leão em nove partidas e marcou três gols.