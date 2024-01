Remo anuncia a contratação do zagueiro Bruno Bispo, que jogou a Série C 2023 pelo Manaus-AM

O Remo anunciou na manhã desta quinta-feira (4), mais um jogador para o elenco 2024. O Leão Azul fechou a contratação do zagueiro Bruno Bispo, de 27 anos, cria da base do Vitória-BA e que disputou a Série C do ano passado pelo Manaus-AM.

Com a chegada de Bruno Bispo, o Leão Azul agora soma 18ª contratações para 2024. O jogador possui rodagem e teve passagens por vários clubes, como o Vitória, equipe que defendeu desde garoto. Atuou também no Oeste-SP, Luverdense-MT, Tombense-MG, além do Ypiranga-RS e Náutico-PE. Bipo também teve uma breve passagem pela Arábia Saudita, onde jogou pelo Al-Qadisiyah, além do Erbil, do Iraque. Em 2023 atuo pelo Manaus-AM, na Série C do Brasileiro e acabou rebaixado com o Gavião. Em entrevista ao site oficial do Leão Azul, bruno Bispo falou da tradição do Remo e que chega para somar ao elenco azulino.

“Muito feliz em representar essa camisa de tradição no futebol brasileiro, que é a do Remo. Chego para somar e ajudar o Clube nas conquistas da temporada”, falou.

Natural de Aracajú (SE), Bruno Bispo possui 1.86 cm de altura e pesa 78 quilos e terá concorrência na zaga azulina. Para esta temporada, o Remo já contratou os zagueiros Ícaro, que jogou no ano passado no Leão, mas deixou o clube após a eliminação azulina e retornou ao Baenão, além de Reniê e Ligger. O clube ainda possui o zagueiro Jenilson, de 21 anos, destaque que veio da base remista e que jogou a Segundinha do Parazão pelo Santa Rosa, onde conquistou o acesso à elite do futebol paraense.

Veja todas as contratações do Remo para 2024

Goleiros: Marcelo Rangel e Léo Lang;

Zagueiros: Ícaro, Reniê, Ligger e Bruno Bispo

Laterais: Raimar, Nathan, Vidal e Thalys

Volantes: Renato Alves e Daniel

Meias: Camilo, Pavani e Marco Antônio

Atacantes: Ytalo, Jaderson e Echaporã