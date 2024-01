Cria da base do Clube do Remo, volante Henrique quer destaque no profissional: ‘Estou pronto’

O volante Henrique Vigia está vivendo um ótimo início de ano com o Clube do Remo. Aos 21 anos, e com apenas três anos de carreira, o jogador, que é cria da base azulina, se revelou uma das grandes promessas do clube e agora tem grandes expectativas para atuar com o elenco profissional na próxima temporada.

Em preparação para o Campeonato Paraense 2024, o volante canhoto, já está sendo testado pelo técnico Ricardo Catalá, e falou um pouco sobre como estão sendo os treinos da pré-temporada.

“Espero que seja uma temporada abençoada para a gente, que a gente consiga atingir todas as metas que a gente tem, conseguir todos os objetivos do clube. E eu venho treinando de primeiro volante, ele [Catalá] me usa bastante de primeiro volante ali marcando, pegando e saindo para jogar também. E eu acho que ele me gosta de mim assim, como o primeiro volante ali de cinco”, explicou.

Para Henrique, os treinos não são apenas uma preparação para a temporada, mas a realização de um sonho do que ele espera ser o pontapé inicial na sua carreira no profissional. “Venho encarando todos os dias de treino, como se fossem os treinos da minha vida, venho me empenhando bastante, dando a vida mesmo para o professor poder olhar para mim e ver que estou pronto para ajudar a equipe em campo”, disse.

E a realização do sonho não é só por estar na equipe profissional, mas também por ter a oportunidade de atuar ao lado de jogadores com grande experiência, como o recém-chegado Camilo, que estava na Série B e chegou a atuar na Seleção Brasileira.

“Só me dá mais ânimo para trabalhar com pessoas que estão onde eu quero chegar e isso me deixa bastante feliz. Acho que está sendo uma experiência ótima para mim, estar convivendo com esses caras que já jogaram em alto nível. O Camilo jogou até na Seleção. Procuro me espelhar muito nesses caras, porque eu quero atingir o que eles conseguiram na carreira deles”, afirmou.

Entre os treinos, Henrique ainda arranja um tempo para manter o contato com seus colegas da base, para sempre dar palavras de incentivo aos que ainda esperam chegar ao sonho do contrato profissional.

“Converso bastante com eles, porque às vezes eles perguntam para mim, tem as dúvidas, eu tiro as dúvidas deles, e quero passar meus aprendizados desde o dia que subi, tento passar também para eles. Para quando chegarem aqui, eles se sentirem bem, não se intimidarem, fazer o que eles sabem de melhor, para que eles possam também estar auxiliando a equipe de dentro de campo”, disse.

O volante, que é paraense, também já tem experiência com a torcida azulina, e falou um sobre as expectativas dos remistas para a temporada: “A torcida está muito entusiasmada, eu tenho muitos amigos e familiares remistas, sempre perguntam para mim do elenco, falam que o elenco é bom, e eles estão muito entusiasmados para 2024”, finalizou.

A estreia do Clube do Remo no Parazão 2024 está marcada para o próximo dia 21, às 16h, no Estádio do Mangueirão, contra o Canaã, e os ingressos para a partida já estão a venda.