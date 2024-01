Novo reforço do Remo, lateral-direito Vidal chega a Belém para defender o Clube

Mais um jogador desembarcou em Belém para integrar o elenco do Remo para a temporada de 2024. A novidade, que chegou nesta terça-feira (2), é o lateral-direito Vidal, de 27 anos. O atleta estava no Botafogo-SP, clube pelo qual disputou a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Apesar do desembarque de Vidal ter ocorrido nesta terça, o jogador foi anunciado como reforço do Leão Azul há quase um mês. A contratação foi oficializada no dia 5 de dezembro, junto com a do meia Camilo, de 37 anos. O armador, inclusive, está em Belém desde o dia 15, quando iniciou a pré-temporada azulina.

A demora na apresentação de Vidal se deu por questões legais. Obrigatoriamente, todo atleta deve gozar férias de 30 dias após o final das competições oficiais. Como a Segunda Divisão terminou no dia 25 de novembro, jogadores contratados e que disputaram este torneio só podem iniciar a pré-temporada no início de 2024.

Nesta terça, o Leão volta a realizar atividades na pré-temporada. Apesar de estar numa rotina de treinamentos desde o dia 15 de dezembro, o clube deu folga de dois dias aos atletas devido às festas de final de ano.

O Remo fará a estreia no Campeonato Paraense diante do Canaã, atual campeão da Segundinha, no Mangueirão. A partida ocorre no domingo (21), às 16h e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.