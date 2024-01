Especulado em Remo e Paysandu, Romarinho fecha com o Sport-PE para a Série B

Cogitado como possível reforço de Remo e Paysandu para a temporada de 2024, o atacante Romarinho foi anunciado no domingo (31) como novo contratado do Sport-PE para a disputa a da Série B da próxima temporada. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube pernambucano.

De acordo com informações do portal GE de Pernambuco, o jogador chega ao Leão da Ilha com contrato até o final de 2026. O time de Recife pagou R$ 2,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. E caso o atacante cumpra todas as metas estipuladas, mais 30% serão vendidos pelo valor de R$ 1,5 milhões.

Romarinho disputou as últimas seis temporadas pelo Fortaleza, onde foi campeão da Série B, duas vezes da Copa do Nordeste, e penta estadual. Com a camisa do Tricolor do Pici, o jogador participou de 252 jogos, marcou 22 gols e deu 18 assistências.

A proximidade com o executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin, que trabalhou no Fortaleza-CE nas últimas temporadas, fez crescer os rumores de que ele estaria a caminho do Leão Azul em 2024. No mesmo período, o jogador também passou a ser especulado no maior rival azulino, o Paysandu, como reforço para a Série B deste ano.

No currículo, Romarinho também coleciona passagens por outros clubes do Nordeste, como o ABC-RN, onde iniciou a carreira, América-RN e Globo-RN. Além disso, ele teve uma breve passagem pelo Fluminense-RJ, em 2018.