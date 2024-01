Remo estreia na Copinha nesta quinta-feira contra o Santos; veja mais

O Clube do Remo inicia mais uma participação na Copa São Paulo de Futebol Junior. Nesta quinta-feira (4), o time comandado por Aylton Costa enfrenta o Santos, a partir das 19h45, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

Após uma viagem de ônibus, de mais de três mil quilômetros, os jogadores desembarcaram na cidade de Diadema, onde concentram para o duelo contra a equipe tricampeã da competição. Ao todo, 20 atletas e cinco membros da Comissão Técnica estão no interior paulista para a competição. Além de Aylton, o staff azulino conta com o auxiliar-técnico Allysson Costa; o preparador físico Anderson Lima; o preparador de goleiros Rafael Biro e o Massagista Kléber Rafael.

O grande objetivo dos azulinos é repetir ou melhorar a campanha de 2023. Na última edição da Copinha, o Leão Azul foi eliminado na terceira fase, ao perder para a equipe do Fortaleza-CE.

Do outro lado, o Remo terá um adversário indigesto, que acumula nada menos que três títulos da maior competição de base do Brasil. Tricampeão nos anos de 1984, 2013 e 2014, o Alvinegro Praiano vai em busca do tetracampeonato, após campanhas em que chegou à final, em 2022, e à semifinal, em 2023.

A equipe comandada pelo técnico Orlando Ribeiro integra o grupo 26, que, além do Remo, terá como adversários Nova Venécia-ES e Água Santa-SP e chega na Copinha sob a responsabilidade do novo diretor de futebol da base santista, José Renato Quaresma. Além dele, compõem o staff santista o coordenador Gustavo Ferreira e do coordenador técnico e ex-atleta do clube, Rodrigão.

A partida desta quinta terá transmissão da CazéTV, no Youtube.