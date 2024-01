Remo: mais seis jogadores desembarcam em Belém e elenco fica completo na pré-temporada

O Remo segue a pré-temporada e, após a passagem das festas de final de ano, o clube azulino vem recebendo os novos contratados para a temporada 2024. Na madrugada desta quarta-feira (03), seis jogadores desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belém, para iniciar exames médicos e avaliações. Posteriormente, serão integrados ao elenco para a pré-temporada. Agora, o técnico Ricardo Catalá passa a ter todos os 26 jogadores já anunciados para 2024 à disposição (veja a lista ao fim do texto).

Um deles foi o atacante Jaderson, de 23 anos. O atacante vem por empréstimo do Athletico Paranaense. Natural de Porto Alegre-RS, este ano atuou na Tombense na Série B. O novo atleta remista tem passagens por times como Cruzeiro-RS, Santa Cruz e Sport.

Além dele, outros cinco novos azulinos também pintaram pelo Aeroporto Internacional de Belém, o goleiro Marcelo Rangel, o lateral-esquerdo Nathan, o atacante Echaporã, o volante Renato Alves e o zagueiro Ligger.

Marcelo Rangel tem 35 anos e é natural de Rondon-PR. O goleiro estava no Goiás na atual temporada disputando a Série A do Brasileiro. No currículo tem clubes como Chapecoense, Cianorte-PR, Operário e Londrina.

O lateral-esquerdo Nathan, de 25 anos, natural de Belford Roxo-RJ estava jogando a Série B do Brasileiro pelo Sport. Na carreira tem times como Athletic-MG, Cruzeiro, Mamoré, Criciúma, Fortaleza e Pouse Alegre.

Já o atacante Echaporã, de 23 anos, é paulista. O novo atleta azulino vem de um acesso para a Série A neste ano pelo Juventude e já jogou no São Paulo, Figueirense, Atlético Mineiro e Ponte Preta.

Renato Alves, de 32 anos e natural de Sanclerlândia-GO, tem experiência em clubes como Porto, de Portugal, Santa Clara, de Portugal, Grêmio Anápolis, Nacional, de Portugal, Anapolina, Trindade, Jataiense, Goiânia, Goianésia, Iporá, Unirb, Iporá, ABD FC, Aparecidense e Atlético Goianiense, onde conquistou o acesso para a Série A.

Por fim, o zagueiro Ligger, 35 anos, natural de Santo Amaro (BA). O jogador tem passagens por times como Icasa, Guarani de Juazeiro, Cianorte, Juazeiro-CE, Oeste, Sheriff, Joinville, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Bahia, São Bernardo e Grêmio Novorizontino, onde disputou a Série B do Brasileiro deste ano.

Na terça-feira (02), o Leão voltou a realizar atividades na pré-temporada. Apesar de estar numa rotina de treinamentos desde o dia 15 de dezembro, o clube deu folga de dois dias aos atletas devido às festas de final de ano. A estreia azulina no Parazão será no próximo dia 21, contra o Canaã, às 16 horas, no Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Confira o elenco completo do Remo para 2024 (até aqui):

Goleiros: Vinícius, Marcelo Rangel e Léo Lang;

Vinícius, Marcelo Rangel e Léo Lang; Zagueiros: Ícaro, Reniê, Ligger e Jonilson (base);

Ícaro, Reniê, Ligger e Jonilson (base); Laterais: Raimar, Nathan, Vidal, Thalys e Kadu (base);

Raimar, Nathan, Vidal, Thalys e Kadu (base); Volantes: Renato Alves, Daniel, Henrique Vigia, Paulinho Curuá e Solano (base);

Renato Alves, Daniel, Henrique Vigia, Paulinho Curuá e Solano (base); Meias: Camilo, Pavani e Marco Antônio;

Camilo, Pavani e Marco Antônio; Atacantes: Ytalo, Jaderson, Echaporã, Ronald, Kanu e Felipinho (base).