Remo recebe mais dois reforços contratados para a temporada de 2024; veja mais

O Clube do Remo continua recebendo reforços para a temporada de 2024. Nesta terça-feira (02), dois atletas recém-contratados desembarcaram na capital paraense para se juntar ao elenco que já vem treinando sob o comando do técnico Ricardo Catalá. Estão em Belém o meia Giovanni Pavani e o lateral-direito Thalys.

Pavani é natural de Catanduva, em São Paulo. Ele começou a carreira profissional em 2016, no Rio Preto-SP. Logo se transferiu para o Linense e fez carreira no interior paulista até chegar, em 2022, ao Operário-PR, clube pelo qual disputou a Série B. Foram 40 jogos, 4 gols marcados e 5 assistências. Este ano, fez grande temporada pela Chape, com números consistentes para um meio-campista: 44 jogos, 2 gols e 3 assistências.

Por outro lado, Thalys chega com uma Série C na bagagem, disputada pelo São José-RS. O jogador passou pela base do Cruzeiro e América Mineiro, depois seguiu para o GE Brasil, ABC e São José, por onde fez 17 partidas em 2023. Uma delas contra o próprio Remo, na quarta rodada da Série C. Quem também chegou nesta terça-feira foi o lateral-direito Vidal, de 27 anos. O atleta estava no Botafogo-SP, clube pelo qual disputou a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Nesta terça, o Leão voltou a realizar atividades na pré-temporada. Apesar de estar numa rotina de treinamentos desde o dia 15 de dezembro, o clube deu folga de dois dias aos atletas devido às festas de final de ano. A estreia azulina no Parazão será no próximo dia 21, contra o Canaã, às 16 horas, no Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.