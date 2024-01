Remo ainda não fechou o elenco e Sérgio Papellin confirma mais quatro jogadores no Leão

O Remo inicia na quinta-feira (4) a pré-temporada com praticamente todos os jogadores no elenco. O período de treinamento será realizado em Belém, com treinos e toda a estrutura do Baenão e Nasp disponíveis. O CEO e executivo do Remo, Sérgio Papellin, falou que o grupo ainda não está fechado e mais quatro atletas devem chegar em breve na Toca do Leão.

Papellin não revelou nomes, mas disse que o Leão Azul ainda espera fechar com jogadores que atuam pelas pontas, mais um meia, além de um outro atacante. Para o executivo azulino, as conversas com os atletas estão avançadas e afirmou que a intenção do Remo é entrar forte em todas as competições.

“Na minha visão e também do treinador, ainda faltam três ou quatro jogadores. Alguns já estão bem alinhados, faltando os estremos, mais um Camisa 10 e um segundo atacante de área. Estamos conversando e chegando essas peças estaremos com uma boa equipe para a temporada e começando o ano com uma equipe boa, durante a temporada vamos substituindo uma peça ou outra, não como era antes, que termina o campeonato, muda todo mundo”, falou.

Sérgio Papellin falou das dificuldades que o Remo terá pela frente, além de montar o elenco estando em uma Série C do Brasileiro. Para o Papellin, o clube possui prestígio no mercado e conseguiu trazer jogadores de Série B e precisa fazer das competições iniciais campanhas expressivas para dar tranquilidade no Brasileiro.

“A ideia é iniciar o ano com uma equipe forte, temos competições importantes, como Copa do Brasil, Copa Verde, estadual que é importante para o torcedor. O nosso foco principal é o acesso para a Série B. caso não conseguirmos nossos objetivos fica difícil competir no mercado, a dificuldade é grande trazer jogador para jogar a Série C, competindo com equipes que estão na Série B. Não falo isso nem pelo nosso rival, falo poque são adversários do Brasil todo. Então muitos jogadores tem esse preconceito de achar que não é atleta de Série C, de Série B e ficam com isso na cabeça e o jogador que realmente confia no seu trabalho, ele joga em qualquer competição e o projeto do Remo é bastante interessante e por isso conseguimos trazer jogadores importantes”, falou.

O clube está no mercado e possui orçamento para gastar e fechar o elenco, porém, corre contra o tempo para que essas peças cheguem, treinem e estejam já à disposição do técnico Ricardo Catalá desde o início do Parazão.

“O Remo ainda está com sede, o Leão ainda precisa de muita água para beber e ainda estamos buscando umas quatro peças para poder fechar nosso grupo. A busca é insistente, temos orçamento para buscar esses jogadores e que eles venham o mais rápido possível. A pré-temporada iniciou, praticamente todo mundo já chegou para que eles estejam dia 21 prontos para nos ajudar”, falou.