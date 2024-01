Adversário do Remo na Série C, Náutico acerta contratação de atacante ex-Flamengo

O atacante Paulo Sérgio, ex-ABC, fechou contrato para defender o Náutico em 2024. O acordo, firmado neste domingo (31), será válido até o final da Série C.

Segundo o GE, o centroavante, de 34 anos, vai preencher a vaga deixada pelo atacante paraense Danrlei, que recebeu uma proposta de um clube da segunda divisão da Coreia do Sul.

VEJA MAIS

As bases dos acertos foram as mesmas que já haviam sido definidas desde o início do mês. No entanto, a contratação, dada como certa, terminou não acontecendo porque o jogador demorou para conseguir sua rescisão contratual junto ao ABC.

Paulo Sérgio já passou por Santo André, Al-Merreikh, do Sudão, e por último o ABC, disputando ao todo 27 partidas e marcando oito gols. No time potiguar, foi comandando por Allan Aal, atual técnico alvirrubro.

Em 2011 teve uma rápida passagem pelo próprio Náutico, mas na ocasião disputou apenas uma partida. O jogador começou a carreira no Flamengo e acumula passagens por Operário, Paraná, Avaí, Criciúma, Fortaleza, Juventude, Cascavel, CSA, Ponte Preta e Santo André. Fora do Brasil, jogou pelo Dubai Club (Emirados Árabes), Estoril Praia (Portugal), Daegu (Coreia do Sul), Seongnam (Coreia do Sul) e Al-Qadisiyah.

Contratações do Náutico para 2024

Goleiro: Jeferson Romário;

Jeferson Romário; Zagueiros: Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos;

Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos; Laterais: Arnaldo, Danilo Belão e Luiz Paulo;

Arnaldo, Danilo Belão e Luiz Paulo; Volantes: Lorran, Igor Pereira, Marco Antônio, Wendel Lessa e Marcos Júnior;

Lorran, Igor Pereira, Marco Antônio, Wendel Lessa e Marcos Júnior; Meia: Patrick Allan;

Patrick Allan; Atacantes: Evandro, Kauan, Danrlei*, Fernandinho, Ray Vanegas, Leandro Barcia, Júlio César e Paulo Sérgio;

Evandro, Kauan, Danrlei*, Fernandinho, Ray Vanegas, Leandro Barcia, Júlio César e Paulo Sérgio; Técnico: Allan Aal.

*Danrlei vou anunciado, mas semanas depois pediu para ser liberado para clube da Coreia do Sil