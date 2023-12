Danrlei, ex-atacante do Paysandu, recebe proposta do exterior e pede desligamento do Náutico

Na iminência da temporada 2024, o Náutico enfrenta sua primeira contrariedade com a saída do centroavante Danrlei, que solicitou seu desligamento do clube mesmo antes de estrear, motivado por uma oferta internacional.

Embora o contrato do atacante seja um pré-contrato, este documento estipula uma multa rescisória de valor não revelado, no entanto, o clube já afirmou sua intenção de não abrir mão desse montante. Danrlei foi anunciado como a décima segunda contratação do Náutico para a temporada de 2024, tendo assinado um acordo válido até dezembro do mesmo ano.

Com 28 anos, Danrlei ocupava a posição de único centroavante de ofício entre os 28 jogadores do elenco alvirrubro. As opções do técnico Allan Aal para substituí-lo incluem o atacante Evandro, que já vinha sendo treinado como centroavante, e o jogador formado na base, Kauan Maranhão, que também possui essa habilidade.

Apesar das alternativas disponíveis, a direção de futebol do Náutico provavelmente buscará um novo centroavante no mercado. O plantel atual do clube é composto por 27 atletas, sendo 19 recém-chegados e oito que permaneceram da última temporada.

Leia na íntegra a nota divulgada pelo clube:

O Clube Náutico Capibaribe vem a público informar que o atacante Danrlei procurou a direção de futebol afirmando ter recebido uma proposta do exterior, solicitando, assim, o seu desligamento. O Náutico deixa claro, ainda, que não abrirá mão da multa rescisória prevista no pré-contrato firmado entre as partes.

Diante deste cenário, o Náutico informa que prezará, sempre, pela harmonia do elenco e a presença, única e exclusivamente, de atletas que queiram vestir a nossa camisa.

Desejamos sucesso ao atleta na sequência da sua carreira.