Ex-Paysandu, Danrlei marca novamente e garante vitória da Chapecoense em clássico; vídeo

O paraense Danrlei está com tudo no futebol de Santa Catarina. Depois de marcar no empate em 1 a 1 da Chapecoense com o Criciúma, pelo Campeonato Catarinense, o Robozão balançou as redes novamente. Desta vez, o tento foi em outro clássico estadual, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli.

Assista o gol

O atacante, natural de Baião, marcou aos 28 minutos da primeira etapa. Danrlei se livrou da marcação adversária e aproveitou cruzamento vindo da lateral-direita para fazer o único gol da partida. O jogador de 27 anos foi titular em todas as partidas da Chapecoense nesta temporada.

Carreira

Danrlei iniciou a carreira no Independente de Tucuruí em 2020, aos 23 anos e marcou oito gols pelo clube paraense no Campeonato Brasileiro da Série D. Ficou no Galo Elétrico até 2021, quando se destacou no Parazão, balançando as redes quatro vezes, o que despertou interesse do Paysandu.

No Paysandu, em 2021, Danrlei marcou quatro gols em 14 partidas. Em 2022 o jogador atuou mais vezes e também marcou mais gols, foram 10, em 35 confrontos. No Papão, Danrlei conquistou o título da Copa Verde, mas sofreu com contusões. Apesar disso, ele terminou o ano em atividade, até ser contratado pela Chapecoense para a temporada atual.