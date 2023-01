Robozão! Ex-Paysandu, atacante Danrlei marca golaço para a Chapecoense; vídeo

O paraense Danrlei, ex-Paysandu, marcou seu primeiro gol vestindo a camisa da Chapecoense-SC. O jogador natural da cidade de Baião (PA), fez um golaço, no empate por 1 a 1 com o Criciúma-SC, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela terceira rodada do Campeonato Catarinense.

Assista ao gol

Danrlei, de 27 anos, recebeu o passe na esquerda, tirou a marcação e chutou forte, no ângulo, sem chances para o goleiro do Tigre. O atacante foi titular em todas as partidas da Chapecoense nessa temporada.

O jogador iniciou a carreira no Independente de Tucuruí em 2020, já tarde, aos 23 anos e marcou oito gols pelo clube paraense no Campeonato Brasileiro da Série D. Ficou no Galo Elétrico até 2021, quando se destacou no Parazão, balançando as redes quatro vezes. Isso despertou interesse do Remo e do Paysandu, mas o atacante optou em jogar no clube alviceleste.

No Paysandu, em 2021, Danrlei marcou quatro gols em 14 partidas, em 2023 o jogador atuou mais vezes e também marcou mais gols, foram 10, em 35 confrontos. No Papão, Danrlei conquistou o título da Copa Verde, porém, o atacante sofreu com contusões, mas se recuperou e terminou o ano em atividade, até ser contratado pela Chape, para a temporada atual.