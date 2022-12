Depois de assinar com a Chapecoense, atacante ex-Paysandu é oficialmente apresentado ao clube; veja

O departamento de futebol da Chapecoense apresentou oficialmente três reforços: o goleiro Aírton, o zagueiro Maurício e o atacante Danrlei, ex-Paysandu, que fechou contrato com o clube catarinense até novembro deste ano e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. A apresentação ocorreu nesta quinta-feira (22), na sala de imprensa da Arena Condá, em Florianópolis.

Sobre a estreia no certame estadual, o atacante se mostrou bastante confiante com o novo desafio na carreira. “A expectativa é muito grande. (...) Eu estou muito ansioso para estrear com a camisa da Chapecoense. Eu vim com um estímulo de vencedor, para vencer, vencer e vencer. A gente começou a vencer no primeiro dia que a gente se apresentou aqui e eu tenho certeza que esse ano vai ser de muita vitória", disse.

No Paysandu, Danrlei foi um dos principais jogadores da temporada de 2022 e ajudou o time na conquista do tricampeonato da Copa Verde. No Parazão, o time de Danrlei perdeu o título para o maior rival e foi eliminado na fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. "Vai ser o melhor ano da minha vida, eu tenho certeza. Espero fazer um grande trabalho aqui e poder dar alegria à essa torcida, que é maravilhosa e recebeu a gente muito bem”, encerra.