Série C 2024: Náutico anuncia atacante Danrlei, ex-Paysandu e Chapecoense

O Náutico, que será adversário do Remo na Série C 2024, anunciou nesta quinta-feira (7) a contratação do atacante Danrlei. Paraense de 28 anos, o centroavante estava na Chapecoense, jogando a Série B deste ano. Antes, foi projetado ao futebol nacional pelo Paysandu, com atuações de destaque entre 2021 e 2022, após despontar no Independente Tucuruí.

Segundo o anúncio feito pelo Timbu nas redes sociais, o contrato com Danrlei será válido até outubro de 2024, mês em que está previsto o término da Terceira Divisão. O clube pernambucano, assim como o Remo, entra na competição tendo como objetivo básico o acesso à Série B, da qual caiu em 2022.

VEJA MAIS

Na Chape, em 2023, Danrlei participou de 28 jogos - sendo 16 deles saindo do banco de reservas - e marcou dois gols. No ano passado, pelo Papão, balançou as redes 10 vezes em 35 partidas disputadas.

Elenco em formação

Desde o término da Série C deste ano, o Náutico tem avançado bastante na formação do plantel para o ano que vem. Além do técnico Allan Aal, o clube já anunciou 12 jogadores. Eles são:

goleiro Jeferson Romário, ex-Operário-PR zagueiro Rafael Vaz, ex-Londrina, Vasco e Flamengo zagueiro Matheus Santos, ex-Volta Redonda zagueiro Guilherme Matos, ex-Novorizontino, Palmeiras e Cruzeiro lateral-direito Danilo Belão, ex-Brusque lateral-direito Arnaldo, ex-CSA e Mirassol volante Lorran, ex-Ypiranda-RS volante Igor Pereira, ex-Internacional e Pouso Alegre-MG meia Marco Antônio, ex-Botafogo-PB e Remo atacante Evandro, ex-ABC atacante Kauan, ex-Mirassol atacante Danrlei, ex-Chapecoense e Paysandu