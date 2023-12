Reniê é apresentado no Remo e aponta credenciais que podem ajudar na briga pelo acesso à Série B

O Remo apresentou mais uma contratação para a temporada de 2024 neste sábado (30). A novidade é o zagueiro Reniê, de 34 anos, que defendeu o Mirassol-SP em 2023. Na conversa com os jornalistas, o defensor apresentou algumas das credenciais que podem ajudar o Leão na disputa pelo acesso na Série C deste ano.

"Eu já trabalhei com o Camilo, Daniel, Ícaro e Pavani, dos que estão aqui. Além disso, todos nós já trabalhamos com o Catalá, foram o que ainda vão chegar. Isso facilita muito a gente na busca por um bom resultado, porque compreendemos a forma como ele trabalha. Além disso, estamos totalmente engajados em construir um ano vitorioso", explicou.

Reniê está no Remo desde o dia 14 de dezembro realizando exames médicos, atividades físicas e os primeiros treinos com bola no Baenão. No entanto, grande parte do elenco azulino ainda não está em Belém. Esses atletas chegarão no dia 2 de janeiro.

Essa data, inclusive, será a de retorno do Leão às atividades. Segundo a assessoria de comunicação do clube, os jogadores receberão folga pelos próximos três dias, para as festas de ano novo. A representação dos atletas que já estão em Belém ocorre junto com aqueles que chegarão à capital do Pará.

Sobre a integração do elenco, Reniê disse que está ansioso pela chegada dos demais jogadores. Segundo ele, isso vai ajudar a equipe a construir o entrosamento necessário para a estreia no Campeonato Paraense, marcada para o dia 21 de janeiro, contra o Canaã, no Mangueirão.

"Vai ser bom pra gente, porque a gente cria relações e todos podem absorver a ideia do treinador, como ele pensa futebol. Nós que já estamos aqui temos trabalhado bastante, mas a gente espera que todos cheguem para que a gente se prepare ainda melhor para os desafios da temporada", finalizou.