Remo viaja para a Copinha neste sábado (30) e cede quatro jogadores sub-20 para o profissional

O Remo viaja neste sábado (29) para a cidade de Diadema, onde inicia a trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. A previsão é que o time azulino chegue no destino em 2 de janeiro, dois dias antes da estreia pelo torneio, que ocorre contra o Santos, no dia 19h45.

Nesta sexta-feira (29), o Leão fez a penúltima atividade antes da viagem. No treino ficou decidido que quatro jogadores, que compõe o time sub-20 do Leão, ficarão em Belém com a equipe profissional, que se prepara para a disputa do Campeonato Paraense. Os selecionados foram: o lateral-direito Kadu, o volante Solano e os atacantes Kanu e Felipinho.

Quem falou com a imprensa logo após o final do penúltimo treino remista, que ocorreu no CT do clube, foi o meia Matheus Grecco. Com dois gols marcados em 10 partidas pelo Leão, ele foi um dos destaques do sub-20 azulino na temporada.

"Sempre dá um frio na barriga, porque a Copinha é um grande campeonato, uma grande vitrine do futebol mundial. Mas tenho confiança num bom desempenho porque eu trabalhei muito nesses meses. Tudo o que plantei espero colher nessa Copinha", explicou.

Confira a delegação:

Goleiros: João Victor e Felipe Fortaleza;

Laterais: Renan Moura, Edson Kauã e Levvy;

Zagueiros: Ramon, Marreiros, Felipe Oiapoque e João Victor;

Volantes: Darlan, Vitinho e Ronald;

Meias: Ramires, Kakaroto e Andrey;

Atacantes: Leilson, Matheus Grecco, Mithia, Pedro Victor e Renanzinho.

Comissão técnica

Técnico: Aylton Costa;

Auxiliar-técnico: Allysson Costa;

Preparador físico: Anderson Lima;

Preparador de goleiros: Rafael Biro;

Massagista: Kléber Rafael;

Assessor de imprensa: Sandro Galtran.