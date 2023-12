Novo Uchôa? Remo apresenta volante Daniel, que explica estilo de jogo: ‘gosto de apoiar a zaga'

O Remo apresentou nesta sexta-feira (29) mais um reforço para a temporada de 2024. A novidade é o volante Daniel, de 27 anos, que disputou a Série B pelo ABC-RN na última temporada. Nas primeiras palavras com a camisa azulina, o jogador revelou qual função deve exercer dentro de campo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Sou um jogador trabalhador, muito profissional. Dentro de campo sou voluntarioso e sem a bola busco cobrir os espaços. Com a bola eu procuro apoiar a zaga e fazer com que a bola chegue nos meias com mais rapidez", explicou.

VEJA MAIS

As características citadas por Daniel são similares a de Anderson Uchôa, volante que defendeu o Remo nas últimas três temporadas, mas não teve o contrato renovado. A tendência, portanto, é que o ex-ABC herde a vaga de primeiro jogador do meio-de-camp do time de Ricardo Catalá.

Uchôa foi titular do Remo nas últimas três temporadas (Pedro Souza / Atlético-MG)

Pressão externa

O acesso do maior rival do Remo, o Paysandu, à Série B do Brasileirão aumentou ainda mais a pressão sobre o elenco azulino. Questionado sobre se isso poderia comprometer o desempenho da equipe na temporada, Daniel disse que não está preocupado com o que ocorre "do outro lado". Segundo ele, o clube deve estipular pequenas metas, jogo a jogo, para terminar cumprindo os objetivos no final do ano.

Daniel, volante do Remo, fala sobre pressão da torcida azulina (Samara Miranda/ Ascom Remo)

"Conforme o outro lado consegue o acesso, há naturalmente a cobrança da torcida. Porém, não podemos olhar só pra lá, temos que focar no nosso trabalho aqui dentro. Vamos trabalhar, passo a passo, para conquistar tudo o que for possível. Não adianta falar em acesso se antes a gente não der tudo na primeira partida do ano. Tudo é construído com calma", afirmou.

Parazão

O Remo estreia na temporada no dia 21 de janeiro, contra o Canaã, pela primeira rodada do Parazão de 2024. A partida, que ocorre no estádio Mangueirão, em Belém, a partir das 16h, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.