De volta ao Remo, zagueiro Ícaro fala sobre pressão para acesso em 2024: ‘É interna também’

Uma das estrelas do Clube do Remo em 2023, o zagueiro Ícaro, de 30 anos, está de volta ao Baenão para vestir a camisa azulina na próxima temporada. Após passar três meses fora, atuando no Sampaio Corrêa-MA, o jogador afirmou que está feliz por estar de volta ao Leão.

“Muito orgulho [de voltar], comecei o ano muito bem aqui, fazendo gols e conquistando várias coisas, e estar aqui de volta me deixa muito orgulhoso. Tem essa torcida apaixonada que costuma lotar o Baenão e o Mangueirão, e a gente vai conquistando os nossos objetivos”, disse.

Falando em torcida, de acordo com o zagueiro, alguns torcedores já abordaram ele pelas ruas da capital paraense para falar sobre as expectativas para a próxima temporada, e principalmente a esperança do acesso à Série B do Brasileirão, no próximo ano.

“Alguns [torcedores] me abordaram já com bastante expectativa no time e no elenco para o próximo ano, mas a gente vai trabalhar passo a passo, competição a competição, para que dentro delas a gente consiga a melhor situação possível. Seja no Parazão, na Copa Verde, Copa do Brasil e Série C, com um acesso no final do ano, isso que a gente busca”, afirmou.

Esta é a segunda pré-temporada de Ícaro com o Leão, mas com algumas diferenças, que segundo o zagueiro, só agregam ao time. “Cada começo de temporada a gente fala que a gente sofre bastante, porque tem muitos preparos físicos, e a gente sofre bastante. Principalmente quem fica muito tempo parado. Mas, em relação a um ano para o outro, o que muda são as peças que chegaram para agregar, esse ano foram feitas muitas contratações de peso, e espero que a gente consiga conquistar todos os objetivos do Clube do Remo”, declarou.

O jogador também fez elogios à estrutura do Clube do Remo e ao técnico Ricardo Catalá, que também voltou ao comando do time. “Aos poucos o Catalá está implementando o trabalho dele, e a estrutura está perfeita, está ótima, melhorou ainda mais o que já era bom esse ano. Então, os jogadores que vão chegar vão encontrar uma boa estrutura de trabalho para que tudo dê certo em campo”, disse.

Ícaro relembrou a eliminação do clube ainda na fase classificatória na Série C deste ano. Para o jogador, que foi capitão da equipe em algumas partidas, a postura do time quase renovado na próxima temporada deve ser diferente da última disputa na Terceirona.

“Agora é tratar jogo a jogo como se fosse uma final. Nesse ano a gente teve aquelas quatro derrotas iniciais na Série C, onde tivemos uma sequência de muitos jogos seguidos e eu acho que pesou um pouco para a gente. Os clubes que estavam só tendo a Série C já estavam numa vantagem um pouquinho maior fisicamente, enquanto a gente estava bem desgastado. Mas isso passou, a gente tem que levantar a cabeça que esse ano a gente tem que fazer diferente em todas as competições”, declarou.

A pressão no Clube do Remo é ainda maior na próxima temporada, não só pela eliminação precoce na Série C, mas também porque seu principal rival, o Paysandu conquistou o sonhado acesso. De acordo com Ícaro, a pressão não vem só da torcida, mas é interna também.

“Tanto do torcedor quanto da nossa parte interna ali, tem uma pressão muito grande para ter o acesso, só que a gente tem que pensar o passo a passo. Primeiro tem o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e depois a Série C, então é tratar cada competição com sua valorização, e indo passo a passo da melhor forma. Não é igual esse ano que a gente só pensou no acesso e não cada partida. Não vamos atropelar as coisas, e sim ir passo a passo para conquistar os objetivos do clube”, finalizou.