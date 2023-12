Campeão e rebaixado com o Remo, Raimar retorna para mudar história: 'O que me trouxe foi a torcida'

Enquanto não começa oficialmente a temporada, o Clube do Remo segue trabalhando intensamente para formar o elenco que terá pela frente quatro competições bastante disputadas. Entre uma e outra, o Leão Azul conta com o retorno de uma peça importante num passado distante, e deseja reescrever sua história no clube azulino, a começar pela estreia no Parazão, no próximo dia 21, contra o Canaã, no Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Após dois anos, o lateral-esquerdo Raimar está de volta ao Leão, sem esconder de ninguém a expectativa por mais uma passagem. "O que me trouxe de volta foi o carinho da torcida, a paixão pelo clube. Na primeira passagem eu me senti muito em casa e, hoje, podendo voltar, me senti de novo acolhido. Fiquei muito feliz com o apoio do clube ao me procurar, da torcida. Eu sabia que seria um lugar onde eu seria bem recebido", declara.

Enquanto jogador do Remo em 2021, o atleta passou por momentos de alegria e tristeza. No meio do ano foi campeão da Copa Verde, após bater o Vila Nova na grande final, mas acabou rebaixado com o elenco que disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Diante disso, ele faz questão de dizer que aprendeu bastante com o sucesso e o fracasso no mesmo ano.

VEJA MAIS



"Naquele ano eu fiquei muito triste. Tem foto minha chorando, bastante emocionado. Eu fiquei chateado, com o peso de que poderia ter feito mais, dado algo diferente. Às vezes não é como a gente quer, mas isso é do futebol. Esse ano será de novas histórias e conquistas", diz. Para tanto, ele aposta na maturidade de quem, ao sair do Remo, fez carreira fora do país, com passagens pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, e o Nacional, de Portugal.

"Hoje eu me vejo como um lateral mais equilibrado. Naquele ano eu não tinha muita experiência, atacava muito, sofria na parte defensiva. Eu passei pelo futebol dos Estados Unidos e lá, taticamente, me tornei um jogador mais intenso e efetivo nas minhas ações. Com a passagem pelo Nacional de Portugal fiquei mais tático. Hoje, com dois anos jogando fora, sou mais equilibrado e vejo isso positivamente, não ser tão afobado para subir e não sofrer atrás", encerra.

Além do Parazão, Série C e Copa Verde, o Leão Azul também tem vaga garantida na Copa do Brasil, com início previsto para 21 de fevereiro.