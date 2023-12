Criança não consegue identificar escudo do Remo em desafio na internet e chama o Leão de 'Rodinha'

O um vídeo de um garoto postado pelo humorista e influenciador digital, Lucas Esposito, viralizou e teve como foco, a brincadeira de identificar os escudos de clubes de futebol, com o prêmio sendo R$200. O desafio foi realizado com um garoto, que aparentava ter entre 10 e 12 anos, não conseguiu identificar o escudo do Remo e chamou o Leão Azul de “Rodinha”.

Assista

VEJA MAIS

Lucas Esposito postou o vídeo em sua conta no Instagram e mostrou á criança os escudos do Ceará-CE e do Botafogo-RJ, porém, quando chegou o escudo do Remo, o garoto não soube responder e soltou um “O que é isso?”. O humorista deu dicas à criança, falou a primeira letra do nome do clube, mas a criança soltou a palavra “Rodinha” e em seguida “Redinha”, sem acertar o nome do Remo.

Criança não conseguiu identificar o escudo do Remo e vídeo viraliza (Reprodução / Instagram @euespositoo)

VEJA MAIS

Após o vídeo viralizar, vários torcedores do Remo e do Paysandu deixaram comentários na página do humorista. Os torcedores do Papão brincaram bastante com a situação.