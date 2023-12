Remo e Paysandu lançam camisas especiais do Réveillon; veja preços, detalhes e onde comprar

Últimos dias de 2023, ano novo chegando e os eternos rivais, Remo e Paysandu, divulgaram em suas redes sociais, suas novas camisas de Réveillon. Aos torcedores que não abrem mão de iniciar o ano com o seu time do coração, podem adquirir os novos mantos nas lojas oficiais dos dois clubes.

VEJA MAIS

No estilo tradicional na cor branca, e com detalhes em dourado, Remo e Paysandu divulgaram fotos das camisas de réveillon. A camisa do Papão possui um detalhe do hino do clube nas costas com a frase “De vitórias e louros coroado” e possui a chancela de produto oficial Lobo. A nova camisa do Paysandu está disponível nos modelos masculino e feminino no valor de R$195 (feminina) e R$199,90 (masculina), com os sócios-torcedores do clube tendo 10% de desconto nas compras na Loja Lobo.

VEJA MAIS

VEJA AS FOTOS DA CAMISA DO PAPÃO

paysandu Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

A camisa do Remo também traz detalhes, dessa vez o nome do clube está estampado nas mangas, um selo de produto oficial da marca própria Rei na parte inferior. Outros detalhes na camisa do Leão Azul é que ela possui botão na gola e uma etiqueta com o primeiro escudo do clube nas costas. O manto de Réveillon do Remo está disponível nas Lojas do Remo nos modelos masculino, feminino e infantil, no valor de R$159,90, com os sócios-torcedores tendo 10% de desconto na peça.

VEJA AS FOTOS DA CAMISA DO LEÃO

REMO Analú Lima / Remo Analú Lima / Remo Analú Lima / Remo Analú Lima / Remo