Remo divulga imagem de nova camisa para a temporada 2023, inspirada na França

Sem muitos detalhes, o Remo divulgou uma imagem da nova camisa principal do time para a temporada 2023. O recorte apresentado pelo clube mostra uma bandeira da França e a silhueta do Theatro da Paz, seguindo a temática que já foi anunciada pelo clube, que é alusiva à Belle Époque e ao patrimônio histórico do Pará, que completa 145 anos em 2023. Os uniformes azulinos são confeccionados pela empresa brasileira Volt, sediada em Joinville, fornecedora de material esportivo do Leão desde 2021.

Imagem foi divulgada nas redes sociais do Remo (Divulgação/Remo)

De acordo com comunicado preparado pela assessoria de comunicação do Remo, o novo uniforme homenageia os 145 anos do Theatro da Paz e faz referência ao período áureo da Belle Époque, quando a região enriqueceu por meio da extração do látex (borracha) e causou forte influência cultural e econômica nos moldes franceses - presentes na arquitetura, nos costumes, nas vestimentas, nas ruas e na gastronomia.

VEJA MAIS

A nova coleção de uniformes do Remo seria lançada nesta terça-feira (16), em evento no próprio Theatro da Paz, mas foi adiado por causa da má fase do time na Série C do Brasileiro. Torcedores se organizavam nas redes sociais para um protesto do lado de fora do teatro e a diretoria, a fim de evitar possíves danos ao prédio, optou por aditar a cerimônia. Uma nova data ainda não foi anunciada.

Camisa chamada "Triunfo" foi assinada pela Volt (Divulgação / Remo)

Até então, uma camisa foi lançada nesta temporada: a camisa Triunfo, que é terceiro uniforme do time, lançado em fevereiro e usado na estreia da equipe no Parazão 2023. Em campo, o Leão venceu o Independente Tucuruí por 2 a 1, no Baenão.