Há 110 anos o Remo fazia sua estreia e marcava o primeiro gol de sua história; entenda

O dia 13 de maio marcou a celebração dos 135 anos da assinatura da Lei Áurea, em 1888, que aboliu a escravatura no Brasil. Nesse mesmo dia, no ano de 1913, o então Grupo do Remo entrava em campo pela segunda vez em sua história, contra a equipe do Guarani. O resultado da partida foi um sonoro 4 a 1 para o Leão e o primeiro gol foi marcado por Rubilar.

As informações levantadas são do benemérito e historiador do clube, Orlando Ruffeil. O feito completou exatos 110 anos no último sábado, antes do atual Leão Azul perder para o Manaus, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo oficial da história do Remo foi um pouco antes, no dia 21 de abril do mesmo ano, também contra o Guarani, e o placar terminou em 0 a 0.

Rubilar foi o autor do primeiro gol na história do Remo. (Divulgação)

Naquele evento, o Grupo do Remo esteve em campo com Bernardino; Tupi, Minão, Chermont, Aimée; Mamede, Rubilar, Hugo, Antônio (capitão); Adolfo e Galdino.