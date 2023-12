Valor da camisa do Paysandu para 2024 gera revolta na web; preço é 43% maior em relação a 2016

Intitulado ‘Bicolor', o novo uniforme do Paysandu para a temporada de 2024 gerou repercussão negativa entre os torcedores devido ao preço elevado. O clube anunciou que a camisa para o próximo ano será comercializada por R$ 299,90. Em comparação com 2016, quando o Papão adotou pela primeira vez a marca Lobo, o valor do uniforme teve um aumento significativo de 43%, saindo de R$ 169,90 para os atuais R$ 299,90.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Além disso, em comparação com o preço do ano passado, a camisa principal sofreu reajuste, uma vez que em 2023 custava R$ 269,90, representando um aumento de 11% em relação ao valor atual. Nas redes sociais, alguns torcedores têm expressado críticas negativas em relação ao custo da camisa do Papão, o mais alto desde a criação da marca Lobo, há oito anos.

VEJA MAIS



Com a expectativa de disponibilizar preços mais acessíveis aos torcedores, o clube bicolor revolucionou o mercado criando uma marca própria para fornecimento de materiais esportivos, que homenageia o mascote do Paysandu. Contudo, as esperanças de atender custos mais baixos não foram concretizadas.