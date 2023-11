Uniforme do Paysandu de 2024 deve ser lançado no início de dezembro; saiba detalhes

O Paysandu deve lançar a nova linha de uniformes para a temporada de 2024 em breve. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, o anúncio deve ocorrer na primeira semana do mês de dezembro. A ideia é que o clube faça a pré-temporada e inicie o campeonato paraense já com novo enxoval.

A reportagem apurou, também, que o lançamento da camisa será realizado em um bar de Belém. A data do evento, no entanto, ainda não foi divulgada.

Os uniformes de 2024 serão parecidos com os utilizados durante a temporada de 2023. A camisa será listrada, mantendo o mesmo tom de azul-celeste do último uniforme. Haverá, no entanto, uma pequena mudança nas mangas e na gola.

A temporada de 2024 será cheia para o Papão. No primeiro semestre, o time bicolor terá pela frente as disputas do Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil. No segundo semestre, o clube começa a luta na Série B do Brasileirão, competição que não disputa há seis temporadas.