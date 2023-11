Atacante Pablo Dyego entra no radar do Paysandu; atleta trabalhou com Hélio dos Anjos neste ano

A procura por jogadores nesse final de temporada após o término da Série B segue intensa no Paysandu. O clube paraense tenta montar o elenco visando 2024 e uma das contratações visadas pelo papão é do atacante Pablo Dyego, que estava nesta temporada disputando a Série B pela Ponte Preta-SP.

A equipe de O Liberal apurou que o jogador está no radar do Paysandu para a próxima temporada e possui a chancela do técnico Hélio dos Anjos. O clube bicolor trabalha com uma lista de nomes e pretende iniciar os anúncios de alguns reforços nesta semana, já quem a Série B encerrou e muitos atletas estão disponíveis no mercado.

VEJA MAIS

Pablo Dyego, de 29 anos, é carioca e iniciou a carreira no Fluminense, nas categorias de base. Atuou fora do país, no futebol da Suécia, Polônia, Canadá e também nos Estados Unidos. Mo Brasil atuou pelo Fluminense-RJ nas temporadas 2018 e 2019, no CRB-AL, Atlético-GO, além de Vila Nova-GO e Avaí-SC. Nesta temporada esteve em campo 31 vezes pela Ponte Preta, foi campeão da Série A2 do Paulistão pela Macaca e balançou nas redes 11 vezes e salvou o clube campineiro a fugir do rebaixamento, marcando duas vezes na vitória por 3 a 0 diante do CRB, na última rodada do Brasileiro no último final de semana, mantendo a Macaca na Série B.

VEJA MAIS

O atacante, que joga pelas extremidades, foi comandado pelo técnico Hélio dos Anjos no início da temporada e possui a confiança do treinador. Pablo Dyego teve uma contusão nesta temporada, ficou afastado por quatro meses, tratando de uma torção no joelho direito e retornou na sequência da Série B.

Além de Pablo Dyego, o Paysandu busca alguns nomes no mercado, dois deles já velhos conhecidos da torcida alvicelest, o atacante Aylon, de 31 anos, que defendeu o Novorizontino-SP, nesta Série B, além de Nicolas, “xodó” da torcida, que defendeu o Papão de 2019 a 2021 e que atualmente pertence ao Ceará-CE. Até o momento a diretoria do Paysandu não anunciou nenhum jogador para 2024.